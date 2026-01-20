Biocontrollo e nuove frontiere delle produzioni agricole, il 28 gennaio un convegno a Roma

ROMA (ITALPRESS) – L’innovazione e la sostenibilità in agricoltura sono necessarie e strategiche per affrontare le sfide poste dalla crisi climatica, dalla diffusione di parassiti, dallo stress abiotico e per garantire la sicurezza alimentare in Italia e, più in generale, in Europa. Un elemento importante di questa trasformazione è il biocontrollo, ossia l’insieme di strategie e strumenti che utilizzano organismi viventi, sostanze naturali o derivati per la protezione delle colture. Soluzioni già disponibili ma ancora marginali nel toolbox a disposizione degli agricoltori e che, anche per questo, necessitano di politiche e incentivi che ne supportino lo sviluppo secondo un approccio integrato. Adottando questo orientamento, è possibile ridurre l’impatto ambientale e assicurare produzioni di alta qualità in cui le tecniche e gli strumenti di bioprotezione si inseriscono in modo importante nella transizione ecologica indicata dall’UE e rispondono alla crescente domanda, da parte dei consumatori, di alimenti con un profilo di salubrità sempre più elevato. L’urgenza di aver accesso a nuove soluzioni di biocontrollo è fortemente sentita da parte del comparto agricolo, anche in risposta alla significativa riduzione degli strumenti tradizionali attualmente disponibili sul mercato.

Un appello che è stato recepito dalla Commissione Europea nella sua ‘Visione per l’agricoltura e l’alimentazione’, la strategia a lungo termine per un’agricoltura europea più sostenibile, competitiva e socialmente responsabile, presentata lo scorso febbraio dal Commissario Europeo per l’Agricoltura e l’Alimentazione, Christophe Hansen. Attraverso una nuova legislazione, attualmente in esame, la Commissione punta infatti a superare le attuali lacune del Regolamento UE 1107/2009, introducendo una definizione chiara di biocontrollo, nonché misure volte a rendere più snello, rapido ed uniforme l’accesso al mercato europeo di queste nuove tecnologie. È questo un passaggio cruciale per garantire agli agricoltori un accesso più agevole alle soluzioni di bioprotezione che potrebbero essere decisive per l’intera filiera agroalimentare e per attrarre la prossima generazione di imprenditori agricoli verso un settore tecnologicamente avanzato e sostenibile. Una tendenza che vede Bayer contribuire attivamente all’offerta di soluzioni di biocontrollo, i cui agrofarmaci sono ammessi anche in agricoltura biologica, arricchendo in modo tangibile gli strumenti in dotazione agli agricoltori. Questo il tema che sarà approfondito al convegno “Biocontrollo. Le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili” – promosso da Fondazione UniVerde, Università degli Studi di Napoli Federico II e Rete Nazionale Istituti Agrari – Re.N.Is.A. con il patrocinio del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) – che si terrà a Roma, mercoledì 28 gennaio 2026, ore 10:00, presso il Parlamentino Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Via XX settembre, 20) con la media partnership di Rai Pubblica Utilità e Rai Radio 1 e in diretta streaming su Radio Radicale e con la partnership di Bayer.

Il convegno sarà aperto dagli interventi introduttivi di: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde), Matteo Lorito (Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), Patrizia Marini (Presidente Re.N.Is.A.) e Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale del CREA). Seguirà il keynote speech del Ministro Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). Il programma prosegue con la sessione specifica sulle “Tecniche e strategie di biocontrollo” a cura di Patrick Gerlich (Amministratore Delegato di Bayer Crop Science Italia). A seguire, il panel “Sostenibilità, qualità e salubrità delle produzioni agricole” con gli interventi di: Luca De Carlo (Presidente della Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Senato della Repubblica); Patty L’Abbate (Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati); Dario Nardella (Coordinatore Gruppo S&D – Componente della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Parlamento Europeo); Maurizio Martina (Direttore Generale Aggiunto della FAO); Paolo Tassani (Presidente di Agrofarma Federchimica – Confindustria). Modera: Francesca Sancin (Giornalista RAI e scrittrice). Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030.

– foto ufficio stampa Fondazione Univerde –

(ITALPRESS).