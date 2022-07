ROMA (ITALPRESS) – Billie Eilish ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo progetto, Guitar Songs che contiene due nuove canzoni dalle sonorità acustiche, disponibili da ora su tutte le piattaforme in tutto il mondo. Si tratta degli inediti “Tv”, presentato per la prima volta live le settimane scorse durante il suo tour sold-out “Happier than Ever World Tour” in Inghilterra e di “The 30th”. “Era la prima volta dal 2017 o 2018 che presentavamo una nuova canzone prima della sua pubblicazione ufficiale durante un concerto” – racconta Billie Eilish a proposito di “TV”, prima di suonarla per la prima volta assieme al fratello Finneas durante uno dei loro show. Il brano si chiude con le voci registrate di 21.000 fan che cantano in coro alla AO Arena di Manchester lo scorso mese in occasione del tour dell’artista. “Finneas e io volevamo pubblicare questi brani appena possibile. Quindi eccoli a vostra disposizione finalmente! Cantare per la prima volta ‘TV’ in tour è stata un’esperienza incredibile per noi. Abbiamo registrato l’’audio della prima sera in cui l’abbiamo cantata a Manchester e l’abbiamo inserito nel brano. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che sento la canzone. Spero amerete questi brani e grazie per permetterci di condividere la nostra musica con voi”, ha dichiarato Billie Eilish.

– Foto ufficio stampa disco Billie Eilish –

(ITALPRESS).