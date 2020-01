Bilancio Ue, Amendola “Italia fa proposte, non minacce”

"L'Italia non minaccia nessuno, l'Italia fa proposte". Lo afferma Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari europei, a margine del Consiglio Affari generali oggi a Bruxelles, in riferimento alla minaccia della Danimarca di porre il veto se verra' chiesto di contribuire maggiormente al bilancio 2021-2027. alp/sat/red