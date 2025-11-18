ROMA (ITALPRESS) – “Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il Presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell’attuale maggioranza di Governo. In particolare, il quotidiano La Verità riferisce in maniera circostanziata di conversazioni in cui questa persona auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative come ‘una grande lista civica nazionale’, con il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Progetti che si spingerebbero addirittura ad auspicare un ‘provvidenziale scossone’ contro l’attuale Governo. Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l’importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

LA REPLICA DALL’UFFICIO STAMPA DEL QUIRINALE

“Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del Quirinale.

LA CONTROREPLICA DI BIGNAMI

“Il Quirinale non c’entra, il Quirinale non si commenta: si recepisce e se ne fa tesoro, sono regole di base della grammatica istituzionale”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, torna sulla richiesta fatta questa mattina sull’articolo del quotidiano La Verità sul consigliere del Quirinale Francesco Garofani. “Il Colle è al di sopra di ogni polemica, attendiamo però una risposta dal consigliere e se non arriva non è che facciamo l’Aventino – sottolinea Bignami -. Non ci permettiamo di chiedere smentite al Quirinale ma rimane la domanda al consigliere. Il piccolo sta nel grande, a maggior ragione nulla costa a una persona come il consigliere Garofani dire una parola: ‘Smentisco’”.

