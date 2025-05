BigMama, una estate tra Festival, DJ Set e Pride: ecco tutte le date

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato il palco del Concerto del Primo Maggio con una conduzione fresca e potente — perfettamente in linea con la sua cifra artistica — e dopo aver portato la sua energia sul palco dell’Eurovision Song Contest, BigMama è pronta al suo ritorno dal vivo.

Al calendario già fitto del suo tour estivo BigMama Live 2025, si aggiungono quattro nuove tappe: a Campomarino il 25 luglio, a Casamassima il 3 agosto, ad Adrano il 9 agosto (dove si presenterà in versione DJ set), e a Trescore Balneario il 24 agosto. Per info: www.magellanoconcerti.it.

Ma c’è di più: mentre è in radio il nuovo singolo San Junipero – una dichiarazione d’amore queer, futurista e liberatoria -, BigMama è attesa anche sui palchi dei Pride di diverse città d’Italia, portando la potenza del suo percorso, fatto di rivendicazione, coraggio e libertà.

La rapper sarà al Pride di Torino (7 giugno), al Rock me Pride di Roma (14 giugno), all’Irpinia Pride (15 giugno), al Pistoia Pride (21 e 22 giugno) e al Milano Pride (28 giugno). Si preannuncia così un’estate densa di appuntamenti per una delle voci più autentiche e incisive della nuova scena musicale italiana, capace di dialogare con le nuove generazioni, e non solo, attraverso un linguaggio diretto, emozionale e profondamente consapevole.

