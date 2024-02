VENEZIA (ITALPRESS) – La Rete Biblioteche del Comune di Venezia ha ideato una programmazione primaverile 2024, dedicata ai giovani esploratori della città. Da febbraio a maggio, un ricco calendario che offre 31 appuntamenti pomeridiani per bambini e ragazzi, di tutte le età, prenderà vita nella Rassegna “Sulle Tracce di Marco Polo”. Un progetto che si inserisce nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del celebre mercante e viaggiatore veneziano, di cui ieri si è insediato il comitato nazionale #MarcoPolo700 che ha come presidente il sindaco Luigi Brugnaro e che ha visto la presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le attività si svolgeranno in diverse sedi, tra la terraferma, il centro storico e le isole, coinvolgendo le seguenti biblioteche: Biblioteca Vez Junior, Biblioteca di Marghera, Biblioteca di Zelarino, Biblioteca Bruno Bruni di Favaro Veneto, Biblioteca Bettini Junior di Venezia, Biblioteca di Giudecca, Biblioteca Hugo Pratt a Lido, Biblioteca Cagnaccio a San Pietro in Volta, Biblioteca di Burano e Biblioteca di Murano.

“Si arricchisce ulteriormente l’offerta di eventi e iniziative per i ragazzi della nostra città – dichiara l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – Attraverso la figura di Marco Polo avranno l’opportunità di scoprire il mondo che ci circonda, vicino e lontano. Lo potranno fare attraverso linguaggi innovativi, imparando anche a sviluppare attività di gruppo. Sarà un lungo viaggio contraddistinto da tante tappe da percorrere insieme”. “Dopo il Carnevale dedicato al mirabolante viaggio di Marco Polo proseguono le attività culturali dedicate all’illustre cittadino della Serenissima – aggiunge la presidente della Commissione Cultura, Giorgia Pea – La rete bibliotecaria della nostra città, attraverso queste iniziative, si rivolge ai bambini e alle loro famiglie, agli studenti e ai giovani aiutandoli a familiarizzare con l’immenso patrimonio culturale ereditato, attualizzandolo e declinandolo in chiave contemporanea e innovativa”. La Rassegna offre un’occasione unica per immergersi creativamente nella cultura e nelle suggestioni vissute da Marco Polo nel suo lungo viaggio. Grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni Didatticando e Passacinese, la rassegna propone laboratori, letture e avventure rivolte a tutte le età, per mettersi sulle tracce di Marco Polo e delle sue gesta. L’avventura inizia il 7 febbraio alle ore 17,00 in Biblioteca Vez Junior con “Racconti, viaggi e colori”, una lettura ad alta voce con laboratorio su Marco Polo per bambini dai 5 ai 7 anni. La Rassegna si estenderà in tutte le Biblioteche con racconti, sfide e colori, letture e laboratori adatti a tutte le età. Per i più piccoli, “Viaggi, scoperte e avventure” consentirà genitori e bambini di sperimentare suoni, odori e sensazioni con una lettura a bassa voce pensata proprio per loro. “Sulle Orme del Mercante” proporrà una lettura animata con laboratorio sulle tracce di Marco Polo, coinvolgendo i bambini più grandi nella scoperta degli oggetti e dei prodotti che il viaggiatore veneziano riportò nella sua città. Per una sfida intrigante, “In Fuga sulla Via della Seta” offrirà un laboratorio di enigmi e indizi in stile Escape room per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, ripercorrendo il viaggio lungo la Via della Seta per fare ritorno a Venezia. “La Rete biblioteche è sempre stata una priorità dell’Amministrazione Brugnaro, gli investimenti e l’impegno quotidiano stanno dando i loro frutti e vengono premiati dai cittadini – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – Sono i numeri a certificarlo: incremento dell’11% degli orari di apertura dei servizi, aumento degli utenti attivi 59% e dei prestiti dell’8% rispetto all’anno pre-pandemia. Nella nostra attività di potenziamento ci siamo concentrati sui luoghi, come nel caso della ristrutturazione di alcune sedi con nuovi arredi, in particolare nelle biblioteche di Bissuola e Favaro, sui servizi, con il potenziamento di tante attività e rassegne, come questa dedicata a Marco Polo”. Si è rivelata una ulteriore esperienza di successo il Bibliobus, che continua a percorrere incessantemente le strade dei quartieri cittadini con sempre più date, portando la biblioteca viaggiante nei parchi, a scuola, nelle zone più periferiche, animando la lettura con esperienze creative e incontrando tanti nuovi cittadini.

