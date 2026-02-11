Biathlon, Wierer e Vittozzi fuori dal podio nell’individuale

ANTERSELVA (ITALPRESS) – Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi mancano le medaglie nell’individuale del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le due azzurre chiudono rispettivamente quinta e 37esima nei 15 km percorsi con la spettacolare cornice della Anterselva Biathlon Arena.

Un solo errore al tiro (in piedi) per la 35enne di Brunico, che taglia il traguardo con un ritardo di 1’33″9 dalla medaglia d’oro, la francese Julia Simon (41’15″6). Argento a un’altra francese, la leader della classifica generale di Coppa del Mondo Lou Jeanmonnot (+53″1) e bronzo alla bulgara Lora Hristova (+1’04″5), sul podio grazie alla prestazione perfetta al poligono (20/20). Quarta la tedesca Vanessa Voigt (+1’17″4) davanti proprio a Wierer: “Era una giornata un po’ difficile per me. Non stavo tanto bene con lo stomaco, ma sono contenta di essere riuscita a fare una buona prova al tiro. Potevo riuscire a trovare lo zero, ma sono comunque contenta del risultato, anche se contano solo le medaglie. Sugli sci ho faticato molto dal terzo giro in poi”, le parole dell’azzurra.

Male Lisa Vittozzi. La 31enne di Pieve di Cadore commette ben quattro errori, uno per ogni serie, al tiro e chiude 37esima a 3’53″7 da Simon e a oltre due minuti dalle medaglie. “Sono un po’ delusa, non posso dire di non aver dato il 100% – commenta la sappadina – Oggi ho fatto un po’ di fatica al tiro, volevo sicuramente un altro risultato ma devo andare avanti. Era importante centrare lo zero o fare al massimo uno o due errori”, afferma Vittozzi, a caccia ancora della prima medaglia individuale ai Giochi, dopo quelle conquistate in staffetta mista a Pyeongchang 2018 e quella di domenica scorsa proprio ad Anterselva.

Le altre due azzurre Hannah Auchentaller e Michela Carrara terminano 30esima (+3’31″8) e 65esima (+6’28″3). Il biathlon si prende un giorno di pausa e tornerà protagonista venerdì 13 febbraio con la sprint 10 km maschile (ore 14). Sabato toccherà alla sprint 7,5 km donne con partenza sempre alle 14.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).