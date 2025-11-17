Biagio Antonacci ritorna sul palco la prossima estate con Unplugged 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour 2024 che ha visto il cantautore esibirsi in alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, Biagio Antonacci è pronto per tornare live e regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile con UNPLUGGED 2026: 4 straordinarie arene per 40 concerti. Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. 40 date indimenticabili per lui e per il pubblico presente, che vedranno per la prima volta un artista (sia italiano che internazionale) esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, come il Teatro Greco di Tindari (ME), l’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e il Teatro Grande di Pompei (NA). Questi 40 concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Biagio Antonacci.

“Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città – racconta Antonacci – finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo ti permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto. In pratica, restare fermi in un luogo per più date ti fa davvero entrare in sintonia con quel posto e con la sua gente”.

