MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi sbarca in Giappone per la 14esima gara della stagione dopo aver collezionato in India pole position, giro veloce e vittoria nel GP di domenica in sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team. Un momento di grazia per il 24enne pilota riminese, che difende la P3 nella generale con 248 punti (P2 tra i Team con 383 punti, ndr) su un tracciato, quello giapponese, dove ha centrato il suo primo podio nel Mondiale nel 2017 in Moto3. “Il Giappone mi piace molto, i tifosi, l’atmosfera e la pista del Twin Ring di Motegi, una delle mie preferite – spiega Bezzecchi – Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in Moto3, e in generale le sensazioni sono positive. Arrivo da un weekend molto solido, ho un buon feeling con la moto in questo momento, riesco ed essere competitivo e costante. Sono molto carico, ma dobbiamo continuare a curare tutti questi aspetti anche qui a Motegi per poter essere in lotta nel gruppo dei più forti e fare due belle gare”. Assente invece, dopo l’intervento chirurgico alla clavicola sinistra, l’altro centauro del Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini, che non sarà sostituito per questo GP e che nei prossimi giorni potrà iniziare il percorso riabilitativo.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]