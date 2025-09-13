Bezzecchi domina il sabato di Misano: pole e sprint

Marco Bezzecchi from Italy rides Aprilia RS-GP of Aprilia Racing during the qualyfing session of the Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera at Marco Simoncelli International Circuit on September 13, 2025 in Misano Adriatico, Italy.

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Un sabato perfetto, davanti al suo pubblico. Sulla pista di Misano si prende la scena Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia al mattino conquista la pole position davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Quartararo (Yamaha), poi va a imporsi nella sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il pilota riminese – che quest’anno ha trionfato a Silverstone ma nella gara lunga mentre l’unico successo in una sprint risaliva ad Assen 2023 – approfitta della caduta di Marc Marquez (Ducati) e precede al traguardo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rispettivamente secondo e terzo davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46). Punti anche per Luca Marini (Honda), settimo, e Jorge Martin (Aprilia), ottavo. Solo tredicesimo Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. “E’ stato un sabato fantastico – commenta Bezzecchi – Sono felice di essere tornato a vincere in una Sprint race. Nonostante qualche problema, sono riuscito a mantenere un ottimo passo. Sapevo che Marc era al limite e sono contento di averla portata a casa”.
