MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia ha destinato 100.000 euro ad ATS Milano Città Metropolitana e 100.000 ad ATS Insubria per la realizzazione di nuove strutture che possano adeguatamente accogliere le necessità di ricovero di gatti nell’area metropolitana di Milano e per potenziare il canile municipale di Varese.

“Questi fondi – ha affermato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che ha proposto la delibera approvata recentemente dalla Giunta – rappresentano un segnale di attenzione nei confronti dei nostri ‘amici a 4 zampè perchè il grado di civiltà di un territorio si misura anche attraverso la virtuosa gestione degli animali. Regione Lombardia è sempre stata molto sensibile al tema: voglio ricordare che, negli anni, sono state molteplici le iniziative volte a migliorare la condizione degli animali d’affezione nelle strutture gestite dalle Ats.

“Colgo questa occasione – ha concluso l’assessore regionale – per rivolgere un appello ai lombardi: non abbandonate i vostri ‘amici a 4 zampè nè per andare in ferie, nè per altri motivi. Non solo per le conseguenze penali, ma soprattutto perchè nessuno deve soffrire il dolore dell’abbandono”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).