Bertalot “Nuove città nei Paesi emergenti devono essere ‘verdi’”

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando su dei simulatori per permettere ai cittadini di valutare e calcolare in maniera scientifica il lavoro ideale per la propria casa". A dirlo Luca Bertalot, segretario generale Federazione Ipotecaria Europea, ospite di Focus Esg, format tv dell'Agenzia Italpress. "Bisogna sviluppare il sistema del mercato in Paesi emergenti, dove la sfida demografica sta chiedendo di costruire nuove città, nuove soluzioni che devono essere verdi". fsc/gsl