KITZBUHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali del “Generali Open”, torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 579.320 euro in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel, in Austria. Il 28enne romano, numero 50 del mondo, reduce dal successo di Gstaad (il secondo in stagione dopo Marrakech, sempre sul “rosso”, il nono in carriera), si è imposto ai quarti di finale sullo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, 143 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 7-6 (5) 6-3.

In semifinale il romano sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, oggi vincitore sul brasiliano Thiago Seyboth Wild con lo score di 7-6 (2) 6-4.

Incredibili i numeri di Berrettini nelle ultime due settimane. Dopo aver perso contro Jannik Sinner a Wimbledon in quattro set, cedendo tre parziali al tie break, il romano ha sempre vinto. Fra Gstaad e Kitzbuhel per Berrettini sono arrivate otto vittorie di fila, tutte in due set. Incredibile anche una particolare statistica: su sedici set vinti consecutivamente ben nove li ha conquistati al tie break. Qui in Austria ben 5 i tie break vinti nei 6 set portati a casa. Dal match contro Sinner in poi, quindi, ha giocato ben nove tie break e li ha vinti tutti.

“Sono molto contento della mia prestazione. Sono felice che il mio tennis stia tornando ad alti livelli. Anche oggi ho vinto un tie-brek, con un pò fortuna, al primo set; poi, invece, ho giocato un gran tennis nella seconda frazione. Mi mancavano un pò questa energia e questi match. Sono felice. Ho visto qui tanti italiani: ci seguono ovunque e sono speciali. Oggi ho sentito il loro amore e anche quello del pubblico non italiano”, ha detto l’azzurro al termine della sfida vinta contro Nicolas Moreno De Alboran.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]