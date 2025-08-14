Berrettini salta gli Us Open, ancora un forfait per l’azzurro

Matteo Berrettini at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon ahead of the Wimbledon Championships, which begins on June 30th. Picture date: Saturday June 28, 2025.

ROMA (ITALPRESS) – Altra rinuncia per Matteo Berrettini. Il tennista romano, sceso recentemente in classifica mondiale fino al gradino numero 59, si è cancellato dagli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

Per l’azzurro è al quinto forfait consecutivo. La sua ultima apparizione è stata a Wimbledon, dove si è arreso al primo turno. Oltre a Berrettini, risultano al momento cancellati dalla entry list degli Us Open anche Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

