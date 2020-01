BERRETTINI E SINNER ELIMINATI AL 2° TURNO DEGLI AUSTRALIAN OPEN

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Si chiude al secondo turno l’avventura di Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. Il tennista romano, numero 8 del ranking e del seeding, si è arreso allo statunitense Tennys Sandgren che si è imposto con il punteggio di 7-6(7), 6-4, 4-6, 6-2, 7-5. Niente da fare anche per Jannik Sinner che ha ceduto in tre set (6-4, 6-4, 6-3) all’ungherese Marton Fucsovics.

(ITALPRESS).