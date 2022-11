SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Qualifiche complicate oggi ad Interlagos con i piloti che hanno dovuto prendere confidenza con condizioni di pista molto diverse da quelle già sperimentate in FP1. Nelle prove libere infatti abbiamo registrato un’elevata evoluzione di pista”. Questa l’analisi di Simone Berra, Pirelli F1 Chief Engineer, dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile. “La temperatura dell’asfalto, superiore ai 40 °C nella FP1, è crollata di circa 20 gradi nelle qualifiche quando i piloti hanno dovuto affrontare una pista con asfalto umido – prosegue Berra -. Le mescole scelte hanno lavorato bene nelle diverse condizioni incontrate oggi: anche con pista fredda, la P Zero Red soft ha dimostrato una buona performance, con tempi migliori rispetto alle FP1 seppur in condizioni non ottimali. Nonostante i dati delle prove libere siano preliminari e debbano essere confermati domani, sembra che tutte e tre le mescole possano essere protagoniste nelle diverse strategie di gara”.

A partire in pole position nella F1 Sprint sarà Kevin Magnussen. Il pilota del team Haas ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche su P Zero Red soft in 1m11.674s, precendendo per 203 millesimi Max Verstappen su Red Bull e George Russel su Mercedes. Tutti i piloti hanno concluso su C4 nuove, ad eccezione di Lewis Hamilton e Sergio Perez che hanno effettuato un ultimo giro, dopo la bandiera rossa, su intermedie.

Il Pirelli Pole Position Award è stato consegnato a Kevin Magnussen da Felipe Massa. Il pilota brasiliano, nato proprio a San Paolo, è ancora impegnato nell’attività agonistica nel campionato Stock Car Brasil. Massa, dopo una brillante carriera in Formula 1 disputata su Sauber, Ferrari e Williams durata quasi 15 anni, ha ottenuto 11 vittorie, arrivando nel 2008 ad un passo dal titolo Mondiale, perso prorio ad Interlagos in un drammatico finale, seppure tagliando il traguardo per primo, contro Lewis Hamilton alla sua prima vittoria iridata. Massa, attualmente uno dei più influenti “ambasciatori” della Formula 1, vanta anche lo status di ultimo pilota brasiliano a vincere un Gran Premio su questa pista. Per Kevin Magnussen, e per il Team Haas, si tratta invece della prima pole position di sempre.

