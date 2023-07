SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Una giornata molto interessante quella di oggi, con tanti dati raccolti e indicazioni utili soprattutto in previsione della gara. Abbiamo visto come le squadre si siano concentrate forse più del solito in FP2 sull’analisi del comportamento delle gomme sulla lunga distanza, arrivando in alcuni casi a percorrere quasi metà gara con lo stesso set, come ha fatto ad esempio Hulkenberg coi 25 giri percorsi con un treno di Hard, di cui 20 consecutivi”. Così Simone Berra, chief engineer di Pirelli, dopo il venerdì di prove libere al Gp di Gran Bretagna. “Qui faceva il suo debutto per così dire ufficiale – dopo il test con i prototipi di Barcellona – la nuova costruzione e, per quello che abbiamo potuto vedere finora, non ci sono stati problemi nè modifiche nel rendimento dei pneumatici – ha proseguito Berra – Da segnalare come rispetto allo scorso anno i tempi siano già significativamente più veloci: quasi nove i decimi di progresso fra il miglior crono del 2022 (1.28.942) e quello odierno (1.28.078), pur con una temperatura dell’asfalto più alta di più di 15 °C”. “Domani c’è un’alta possibilità di pioggia, soprattutto per la prima parte del programma di pista, con le chance di asfalto bagnato che andranno a diminuire lungo l’arco della giornata. Sarà un elemento ulteriore di imprevedibilità in un sabato che si preannuncia comunque incerto, visti i distacchi molto limitati registrati nei run più corti: 22 i centesimi che separano il primo dal secondo classificato di FP2 e tutti e 19 i piloti (Leclerc non ha corso questa sessione, ndr) racchiusi in meno di un secondo e mezzo”, ha concluso Berra.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]