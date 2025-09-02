ROMA (ITALPRESS) – “Ieri per quasi 54mila studenti è iniziato il ‘semestre aperto’ di Medicina. Un percorso nuovo che segna un cambio radicale rispetto al passato: non più selezione sulla base di un test, ma formazione dentro l’Università. Perché l’Università che immaginiamo e costruiamo ogni giorno non esclude ma riconosce il valore di ciascuno, coltiva il talento, premia il merito”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sui social.

“Leggendo le storie di Mario e Andrea – che lavorano ma hanno deciso di inseguire il loro sogno e iscriversi a Medicina e Odontoiatria, finalmente liberi dal peso di uno sbarramento ingiusto come il test – sento ancora più forte che abbiamo intrapreso la strada giusta. Il ‘semestre aperto’ è una riforma di giustizia ed equità. Significa spalancare le porte a chi crede nello studio e nel futuro. È l’Università che cambia: più giusta e capace di dare opportunità a tutti”, conclude.

