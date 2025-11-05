Bernini “Mai abbassato il fondo di finanziamento ordinario delle Università”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fondo di finanziamento ordinario delle Università non è mai stato abbassato, anzi nel 2019 era 7,3 miliardi di euro e ora è 9,4 miliardi: è il massimo storico mai avuto nella nostra Repubblica e aumenterà ancora nel 2027, arrivando a 9,5 miliardi”. Così la ministra dell‘Università, Anna Maria Bernini, durante il question time alla Camera. “In legge di bilancio abbiamo previsto un grande fondo di programmazione della ricerca, per consentire a tutti di accedere ai bandi in maniera continuativa, con una programmazione annuale che comincia con 490 milioni e in tre anni arriverà a 1,5 miliardi”, ha aggiunto.

Sul caso di Catanzaro: “Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi le bruttissime immagini del 23 maggio 2024, quando durante l’occupazione dell’Aula Magna dell’Università di Torino l’Imam aveva pregato con un reticolato che divideva gli uomini dalle donne: per quanto ci riguarda le Università sono luoghi laici”. “In quell’occasione io e il rettore con un esposto abbiamo impedito che la stessa scena si producesse all’interno del Politecnico, da allora il mio ministero vigila affinché ciò non avvenga più – prosegue Bernini, – Per quanto riguarda i fatti di Catanzaro, non si tratta di una moschea e non esiste né un Imam, né una predicazione, né un’opera di proselitismo: l’ospedale Politecnico Renato Dulbecco dell’Università ha dato in comodato d’uso questa sede a pazienti di religione musulmana per potersi raccogliere in preghiera. Riteniamo comunque opportuno continuare a vigilare su ciò che avviene nelle Università”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).