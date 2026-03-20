Bernini “Le nuove tecnologie non devono essere subite, ma accompagnate e governate”

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove tecnologie “non devono essere subite, ma accompagnate e governate, sulla base di principi etici e filosofici”. Lo ha affermato la ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, intervenendo al Festival Euromediterraneo dell’economia (Feuromed) in corso a Napoli.

Riferendosi all’intelligenza artificiale, al supercalcolo e alle tecnologie quantistiche, Bernini ha sottolineato come si tratti di strumenti ormai centrali “nelle nostre esistenze e professionalità”, che non possono essere lasciati “alla loro tecnica ottusità”. “Devono essere temperati da principi etici e utilizzati come strumenti per superare elementi di divisione che in questo momento stanno centrando l’attenzione del mondo sul conflitto”, ha aggiunto.

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