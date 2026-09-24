Bernini “L’alta formazione artistica, musicale e coreutica ha piena dignità”

ROMA (ITALPRESS) – “Per troppo tempo l’alta formazione artistica, musicale e coreutica è stata considerata un percorso di serie B. Un errore, perché nei conservatori, nelle accademie e negli istituti di design ragazze e ragazzi studiano, creano, sperimentano e innovano. Oggi questo percorso ha finalmente la piena dignità della formazione universitaria: con i dottorati di ricerca dedicati e il riconoscimento dei diplomi come lauree, agli studenti Afam viene riconosciuto pienamente il valore del percorso che hanno scelto e delle competenze che stanno costruendo”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“E allora vedere queste immagini dal conservatorio di Benevento, l’emozione delle ragazze e dei ragazzi e ascoltare le parole del direttore Giuseppe Ilario vale più di tante parole. Perché dietro ogni cambiamento ci sono prima di tutto loro: studenti che hanno scelto di trasformare il proprio talento in studio, competenza e futuro”, ha aggiunto Bernini, condividendo sui social il video della consegna delle prime lauree Afam.

– Foto Ipa Agency –

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