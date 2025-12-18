Bernini “La graduatoria degli studenti di medicina sarà completata il 12 gennaio”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni si è discusso se il semestre che abbiamo qualificato come tale lo sia effettivamente: si parte dal primo settembre, i primi appelli ci sono stati il 20 novembre, i secondi appelli a dicembre. La graduatoria sarà completata il 12 gennaio: a partire da quel giorno, tutti gli studenti e le studentesse inseriti in graduatoria avranno contezza della loro sede di destinazione a seconda del modo in cui si sono posizionati con gli esami sostenuti – che non sono più test ghigliottina, ma esami di profitto – ed entreranno in graduatoria con 3 voti pieni, 2 voti pieni e un debito formativo, un voto pieno e 2 debiti formativi che verranno escussi non a livello nazionale, ma nei singoli atenei di assegnazione”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante l’informativa urgente sullo stato di avanzamento della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria in Aula alla Camera.

“Questa riforma è un processo a tre fasi. Abbiamo superato una fase e mezzo, abbiamo fatto due appelli con esami di profitto, abbiamo acquisito il risultato finale degli esami di profitto che saranno inseriti in una graduatoria. Tutti i 24.026 posti della graduatoria saranno riempiti entro il 28 di febbraio, con voti pieni o con debiti formativi. Non ci saranno esclusioni. Nessuno rimarrà a piedi, non sono previsti studenti che perdono l’anno”.

