Bernini “Il diritto allo studio significa garantire a ogni studentessa e a ogni studente la possibilità di scegliere il proprio futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Il diritto allo studio significa garantire a ogni studentessa e a ogni studente la possibilità di scegliere il proprio futuro, senza che le condizioni di partenza diventino un ostacolo. Per questo borse di studio e posti letto sono una priorità assoluta per il Governo: perché consentono a migliaia di giovani di proseguire gli studi, valorizzare le proprie capacità e guardare al futuro con maggiore serenità”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“Il diritto allo studio – continua – non può restare una promessa o un principio scritto sulla carta. Deve tradursi in opportunità reali e risposte concrete. È in questa direzione che va anche il risultato annunciato dalla Regione Veneto, che ha comunicato la copertura del 100% degli studenti risultati idonei alla borsa di studio. Un risultato che ha un significato preciso: non ci sono idonei non beneficiari, cioè studenti che avevano il diritto alla borsa ma si sentivano dire che le risorse erano finite. Il nostro obiettivo è semplice: fare in modo che nessuno debba rinunciare all’università per ragioni economiche e che a decidere il futuro di uno studente – conclude Bernini – siano le sue capacità e le sue aspirazioni, non le possibilità della sua famiglia”.

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