Bernini “Il 40% degli studenti frequenta gratuitamente l’Università”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Il 40% degli studenti frequenta gratuitamente l’Università italiana. Abbiamo investito due miliardi fra fondi pubblici e Pnrr negli studentati, il nostro target era 60 mila posti letto mentre prima ce n’erano 40 mila e a noi si chiede in 3 anni di fare 60 mila posti letto. Ogni settimana inauguro due studentati”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel suo intervento al Forum Teha di Cernobbio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).