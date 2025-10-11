Bernini “Ho scritto ai rettori, le occupazioni sono troppe e così si viola il diritto allo studio” / Video

FIRENZE (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando sulla programmazione triennale dei fondi dell’Università, dell’enti di Ricerca e dell’Alta formazione, per evitare che ci siano degli andamenti sinusoidali, vogliamo dare una continuità al finanziamento dell’Università, della Ricerca e dell’Alta formazione”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio” a Firenze.

“Le nostre parole chiave sono semplificazione, fondi e inclusività“, ha aggiunto. “Le occupazioni sono troppe: ho scritto una lettera a tutti i rettori dicendo che dobbiamo provvedere a tutto questo, un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale, che è il diritto allo studio – ha osservato Bernini -. Stiamo ricevendo lettere dagli studenti, dai ricercatori e dai dottorandi richieste di aiuto perchè non riescono più, non potendo accedere alle segreterie, ad avere pagate le loro borse di studio. Siamo al paradosso. All’Università, e ci mancherebbe, si può manifestare liberamente. Ma si deve lavorare, si deve studiare”.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).