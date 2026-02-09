ROMA (ITALPRESS) – Rafforzata la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato, alla presenza del presidente keniano William Ruto, un’intesa di collaborazione nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa. La missione del Ministro Bernini anticipa la partecipazione del Kenya al Vertice di Addis Abeba Italia-Africa e celebra l’inizio del 50° anniversario delle relazioni Kenya-UE. Il Ministro Bernini ha anche avuto modo di avere un colloquio con lo stesso Presidente Ruto che sarà in visita ufficiale in Italia in aprile. Nel corso della missione, il Ministro Bernini ha firmato a Nairobi – alla presenza dello stesso presidente Ruto – un Memorandum of Understanding con il Ministro dell’Istruzione della Repubblica del Kenya, Julius Migos Ogamba, con l’obiettivo di consolidare e ampliare la collaborazione bilaterale in materia di università, formazione e ricerca. L’accordo prevede azioni congiunte per la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, lo sviluppo di progetti di ricerca comuni e il rafforzamento delle infrastrutture scientifiche, con particolare attenzione a settori strategici come spazio, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, clima ed energie rinnovabili, salute, agri-tech e gestione delle risorse idriche.

Durante la missione ha preso il via il Nairobi AI Forum 2026, iniziativa organizzata dal Governo del Kenya e dai ministeri degli Esteri e dell’Università e della Ricerca, dall’ambasciata italiana in Kenya e il United Nations Development Programme-UNDP. Il ministro Bernini è stata anche a Malindi per una visita alla base spaziale italiana “Luigi Broglio” e per inaugurare il nuovo reparto di maternità del Sub-County Hospital. L’intervento, realizzato grazie al contributo della Cooperazione italiana, consentirà di rafforzare l’assistenza materno-infantile in un’area caratterizzata da elevati tassi di mortalità materna. In occasione della missione è stata inoltre inaugurata la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa a Nairobi, la prima sede all’estero della Fondazione presieduta da Marco Minniti. La nuova sede rappresenta un hub per le attività della Fondazione nel continente africano, rafforzando il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e settore privato e sostenendo iniziative di cooperazione nei campi della ricerca, della formazione e dello sviluppo sostenibile. A Nairobi il Ministro ha inoltre partecipato all’inaugurazione del Roadshow Italia-Africa su alta formazione, ricerca e innovazione, promosso dal MUR e dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con la Strathmore University e l’Ambasciata d’Italia. Il Roadshow ha coinvolto università, centri di ricerca e imprese italiane e keniote, con l’obiettivo di favorire partenariati nei settori della formazione avanzata, della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica, in coerenza con le priorità del Piano Mattei.

“Questa missione – ha dichiarato il Ministro Bernini – dà continuità al Piano Mattei, che non è una visione astratta ma una strategia concreta che l’Italia sta realizzando sul campo. Con il Kenya, come con l’Africa, stiamo costruendo un partenariato strutturato e di lungo periodo, basato su conoscenza, innovazione e crescita comune, nella convinzione che università, ricerca e competenze siano motori fondamentali di uno sviluppo equo e duraturo”. Durante la missione, il Ministro ha anche presenziato alla presentazione del Corso Tecnico Professionale per tecnici specializzati nelle energie rinnovabili promosso da Enel Foundation in collaborazione con RES4Africa, Strathmore University e St. Kizito Vocational Institute.

