Bernini “Ricerca e difesa hanno una modalità comune di raggiungere l’obiettivo, bisogna avere la capacità di lavorare insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “La ricerca ha un vantaggio rispetto alla difesa: si occupa del futuro, si fa domande senza avere contezza delle risposte e lo fa prima che il futuro generi dei problemi. Abbiamo cercato di identificare terreni comuni su cui sviluppare insieme delle tecnologie e del capitale umano in grado non solo di ricercare, ma anche di rispondere a domande. Difesa e ricerca hanno una modalità comune di raggiungere l’obiettivo applicando tutti gli strumenti per realizzare il migliore risultato. La difesa è una forza traente che ci induce ad andare sempre più avanti. La sicurezza è una condizione necessaria per garantire la libertà della ricerca. Dobbiamo avere la capacità di lavorare insieme e non avere paura della ricerca che funziona solo se libera“. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, in occasione del Defence Procurement Forum.

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