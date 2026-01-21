Bernini “Borse di studio per gli studenti iraniani”

ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che sta accadendo in questo momento a Teheran è inaccettabile. Noi stiamo fortemente dalla parte di chi si sta ribellando a un sistema iniquo, stiamo insieme alle studentesse, agli studenti che hanno il diritto di fare della loro vita qualcosa di migliore, ed è per questo sacrificio di sangue altissimo che stanno pagando gli iraniani, soprattutto, ripeto donne, giovani studentesse, studenti che l’Italia sta, con tutto il suo governo e in particolare il ministero che mi onoro di servire, continuando a predisporre un supporto di diritto allo studio. Quindi delle borse di studio gratuite per studentesse e studenti iraniani che scelgono, in particolare, le materie tecniche e tecnologiche”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, rispondendo al question time alla Camera.

“Noi riteniamo che la diplomazia scientifica sia in assoluto l’arma più potente per consentire ai popoli di continuare a parlarsi e alle giovani generazioni di continuare a vivere nella pace”, ha aggiunto.

