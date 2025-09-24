Bernini “Aggredire i docenti è un reato, non un dissenso legittimo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’università è il luogo del pensiero critico, non dell’anarchia. È la casa del confronto, non del sopruso. La libertà di manifestare le proprie idee non può mai trasformarsi in aggressione, minaccia o violenza. Impedire lo svolgimento delle lezioni, aggredire un docente non sono atti di manifestazione di un pensiero democratico o atti di dissenso legittimo: questi sono reati e come tali vanno trattati“. Così il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel corso del question time alla Camera in riferimento a quanto accaduto all’università di Pisa dove è stato impedito ad un docente di fare lezione.

“Nessuno deve avere paura di entrare in un’aula universitaria. Le università non sono terre di nessuno o palcoscenici dove si possono picchiare impunemente professori o occupare spazi destinati a chi studia. Il ministero è in campo al fianco dei rettori e siamo con loro per garantire che l’università resti un luogo libero e sicuro dove le idee anche più radicali si confrontano, ma mai con la forza”, ha aggiunto.

