Bernini “300 milioni per un approccio multiplo contro le dipendenze”

Napoli Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo due giorni della terza edizione di Agenda Sud 2030 con ministra Anna Maria Bernini

ROMA (ITALPRESS) – Abbiamo messo 300 milioni di euro sia sul benessere psicologico, che è il primo campanello d’allarme per riconoscimento delle dipendenze, sia sul contrasto delle stesse. L’approccio é multiplo. Si comincia dalle università, sia cercando di dare una mano a studenti e studentesse, aprendo sportelli per benessere psicologico, sia formando persone che sappiano supportare chi subisce gli effetti delle dipendenze”. Lo ha detto il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini a margine della Conferenza Nazionale sulle Dipendenze all’auditorium della Tecnica di Roma. “É un allarme importante per il paese, é una generazione che ha bisogno di essere supportata e ognuno di noi lo sta facendo. Il problema non si affronta con un’unica soluzione, va preso sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto successivo. Condanniamo la dipendenza, ma curiamo, assistiamo e supportiamo chi ne subisce gli effetti drammatici”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE