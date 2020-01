“Sono d’accordo con la proposta di Libero, che è da sempre anche la nostra. La strada per far ripartire il Sud non sono certamente né l’assistenzialismo, nè lo statalismo. Provvedimenti come il reddito di cittadinanza sono il simbolo di un fallimento”. Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Libero, in merito alla proposta dello stesso quotidiano di realizzare al Sud un “paradiso fiscale”.

“La strada da seguire è quella di far crescere le imprese nel sud e attrarre investimenti, per creare posti di lavoro. Questo si ottiene creando infrastrutture, garantendo la legalità ma soprattutto con una fiscalità di vantaggio per le imprese, prima di tutto quelle che investono e che assumono – conclude Berlusconi -. Forza Italia è un grande partito nazionale, non esiste nessuna competizione fra Sud e Nord, ma il riscatto del Sud sarà possibile solo realizzando i programmi di Forza Italia”.

(ITALPRESS).