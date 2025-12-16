Berlato “Prossimo bilancio Ue sembra anticamera dello smantellamento della Pac”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Sembra quasi l'anticamera dello smantellamento definitivo della PAC, quasi come se in Europa qualcuno desse per scontato il fatto che l'agricoltura può essere sacrificata sull'altare degli accordi internazionali". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Sergio Berlato a margine della sessione plenaria di Strasburgo, riguardo la proposta della commissione Ue di riformulazione della PAC. "Se si vuole investire sugli imprenditori agricoli, che sono quelli che garantiscono la nostra sicurezza alimentare e la tutela del territorio, non si può continuare a togliere loro le risorse" ha aggiunto Berlato.