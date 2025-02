BERGAMO (ITALPRESS) – Annunciato l’avvio della procedura di gara, in modalità telematica, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, voluto dal Comune di Bergamo. L’intervento prevede anche la contestuale riqualificazione e allargamento di via Castel Regina. La realizzazione del Palazzetto dello Sport rappresenta un tassello fondamentale per la rigenerazione urbana e per la valorizzazione del tessuto sportivo e sociale di Bergamo. Questo intervento, finanziato con risorse private di ChorusLife S.p.A. – che si sommano alle opere di urbanizzazione già realizzate per lo smart district “ChorusLife” aperto lo scorso novembre – e con un contributo del Comune di Bergamo, si inserisce in un ampio progetto di innovazione e sostenibilità, volto a migliorare la qualità della vita e le opportunità per la comunità locale. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Sec