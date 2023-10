ROMA (ITALPRESS) – Bentley Motors annuncia l’introduzione di una serie di nuove caratteristiche che rendono la gamma di Suv di lusso più esclusiva che mai. Con un design estremamente attuale, le possibilità di personalizzazione sono state ulteriormente ampliate con ulteriori colori esterni, sette nuove vernici satinate e una nuova opzione di cerchi da 21″ in tre diverse finiture. E’ stata data priorità all’esperienza di guida e dei passeggeri con una nuova tecnologia del telaio, una nuova architettura elettrica e ulteriori caratteristiche, che a loro volta hanno portato tornando al design da una nuova griglia del radiatore. L’introduzione della quattro ruote sterzanti sul Bentayga Extended Wheelbase ha aumentato la maneggevolezza e la manovrabilità, riducendo al contempo il raggio di sterzata di quasi 1 metro. Questo sistema è ora disponibile di serie su entrambi i modelli Bentayga Azure e “S”, mentre è opzionale sul resto della gamma. Un cliente su due che sceglie la versione a passo lungo (EWB) equipaggia la sua vettura con la specifica Airline Seat, che include la regolazione posturale e il clima automatico del sedile, questa tecnologia leader a livello mondiale è ora disponibile come optional su tutti i modelli Bentayga. Da quando è stata introdotta nel 2022 la Bentayga Extended Wheelbase nel, un cliente su due sceglie la specifica Airline Seat, che comprende regolazione posturale, climatizzazione automatica del sedile, cuscino regolabile, schienale rinforzato nella parte posteriore e poggiatesta elettrici. Questa tecnologia leader a livello mondiale è ora disponibile come opzione su tutti i Bentayga a passo standard, migliorando ulteriormente le prestazioni in termini di comfort ed esclusività per i passeggeri che viaggiano nei posti posteriori. Anche le funzioni di assistenza alla guida sono state potenziate con l’inclusione dell’Intelligent Park Assist (incluso il parcheggio a distanza), 3D Surround View e Emergency Assist. Anche l’Adaptive Cruise Control, il Lane Departure Warning e il Bentley Safeguard sono stati ulteriormente potenziati. Per quanto riguarda il comfort dell’abitacolo, è stato migliorato anche il climatizzatore. Il nuovo sistema utilizza il sensore di particelle per misurare la qualità dell’aria all’interno e all’esterno dell’auto. L’abitacolo ben isolato dai rumori esterni costituisce un palcoscenico sonoro perfetto per l’ultima proposta audio per Bentayga, “Bang & Olufsen for Bentley”.

Per la Bentayga EWB viene introdotta la nuova specifica Styling, che ne sottolinea le linee e l’unicità. Uno spoiler posteriore più grande allunga la linea del tetto e garantisce una maggiore stabilità aerodinamica in velocità. Il tutto è completato da specchietti retrovisori in fibra di carbonio finitura lucida e da profili laterali sottoporta caratterizzati da un esclusivo badge esterno. Entrambi i paraurti sono stati integrati da dettagli in fibra di carbonio, con uno splitter all’anteriore e un diffusore al posteriore. Sono state inoltre introdotte otto nuove tinte per gli esterni della gamma e arriva anche un nuovo volante a più razze da 21 pollici, elegante e contemporaneo. L’ammiraglia Bentayga Extended Wheelbase Mulliner si colloca al vertice della gamma. Chi desidera concentrarsi sul piacere di guida, può scegliere invece il Bentayga S, che offre prestazioni dinamiche eccezionali e sfoggia una dinamica di guida vicina a quella di una gran turismo. Per coloro che danno priorità al benessere e al comfort a bordo, la gamma Azure offre la perfetta soluzione.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bentley –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]