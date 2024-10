BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani hanno sequestrato beni per oltre 4 milioni di euro riconducibili ad un pregiudicato andriese. Il provvedimento è stato emesso dalla III Sezione Penale – Tribunale della Prevenzione, su richiesta della Procura di Bari.

L’indagato, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe accumulato un ingente capitale – consistente in beni immobili, compendi aziendali e conti correnti vari – in conseguenza della propria attività illecita, legata essenzialmente a reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Gli accertamenti patrimoniali hanno consentito di ricostruire gli acquisti, le costituzioni aziendali e le movimentazioni finanziarie dell’interessato, della sua famiglia e dei terzi intestatari di beni mobili e immobili, negli ultimi 20 anni.

Il provvedimento di sequestro ha riguardato 2 unità immobiliari, 6 aziende (4 attive nel settore della ristorazione, 1 nel commercio di bevande, con sedi in Trani e Bisceglie, e 1 attiva nel settore dei trasporti, con sede ad Andria) 2 auto, ma anche disponibilità finanziarie attive su 8 conti correnti, per un valore complessivamente stimato in circa quattro milioni di euro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

