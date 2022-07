NAPOLI (ITALPRESS) – La giunta regionale della Campania, dopo l’approvazione del piano strategico 2022-2024 quale strumento di pianificazione e programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento, ha adottato nella seduta odierna, il programma annuale degli interventi che si svolgeranno nel 2022 e che riguardano la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei beni confiscati per la realizzazione di sedi istituzionali, infrastrutture per i servizi sociali, centri di accoglienza, centri ludici, centri formativi ed educativi, assistenza sociale e sanitaria. Inoltre, sarà valorizzato tutto quel patrimonio confiscato alla camorra, in dotazione al terzo settore e alle associazioni, dove esistono attività di agricoltura biologica, di realizzazione di eventi, fiere e manifestazioni.

“Oltre ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Regione Campania mette a disposizione, per questo piano annuale, circa 1 milione e 800 mila euro per il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata – dichiara l’assessore alla Legalità, Mario Morcone – ribadendo l’importanza simbolica ed economica di questa azione di contrasto alla criminalità, e di legalità, rendendo la Campania leader in Italia”.

