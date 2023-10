Bellucci “Necessario che le donne siano incluse in mercato del lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - Il governo è consapevole che la crescita è indissolubilmente collegata alla crescita e all'inclusione nel mondo del lavoro delle donne. Senza donne e senza la presenza delle capacità e delle competenze delle donne non si può pensare di affrontare un tempo come questo in cui viviamo". Lo ha detto il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, a margine dei lavori del seminario internazionale "Donne sole al comando?", organizzato a Palermo dalla Fondazione Marisa Bellisario. "E' necessario che le donne vengano incluse nel mercato del lavoro - ha sottolineato - ed il Governo è impegnato su questo fronte". col3/vbo/gsl