BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Alcuni droni sono stati avvistati per la seconda notte consecutiva nello spazio aereo sopra la base militare belga di Kleine-Brogel. I sorvoli sono stati segnalati venerdì e sabato notte, secondo quanto precisano i media locali. “Ieri sera abbiamo ricevuto 3 segnalazioni di droni sopra Kleine Brogel, di tipo più grande e in volo a quota più elevata. Non si è trattato di un semplice sorvolo, ma di un comando chiaro che mirava a Kleine Brogel”, ha scritto su X il ministro belga della Difesa, Theo Francken.

“È stato utilizzato un jammer per droni, ma senza successo (distanza? radiofrequenza?). Un elicottero e dei veicoli della polizia hanno inseguito il drone, ma lo hanno perso dopo diversi chilometri”, ha precisato il ministro aggiungendo che “un fascicolo è pronto per il Consiglio dei ministri”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).