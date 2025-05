Beccali “Il modello sociale europeo riesce a ridurre disuguaglianze”

ROMA (ITALPRESS) - "Io credo si debba di andare verso la semplificazione, puntando sull'alleggerimento del carico normativo. Il modello sociale europeo è il migliore oggi esistente a livello internazionale, dunque dobbiamo adottare delle politiche per salvaguardarlo. Dobbiamo renderlo dominante a livello internazionale. E' un modello che in termini di Welfare riesce a ridurre le disuguaglianze e a garantire molto di più i cittadini. L'Europa è il continente con minor disuguaglianze economiche sociali, dunque un modello che si è rilevato superiore". Queste le parole della Rettrice dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano Elena Beccali, autrice del libro "Per una nuova economia" (ed. IlSole24Ore, 2024) durante la presentazione del volume presso L'istituto Luigi Sturzo di Roma. Economia, società ed etica sono i temi affrontati lunedì 26 maggio dalla docente, economista e Rettrice dal 1 luglio 2024; riflessioni sul ruolo dell'economista nella società e su come con la sua professionalità deve prendere coscienza dell'elemento etico, in quanto fattore intrinseco alle norme. xr3/trl/mca1