MILANO (ITALPRESS) – Oliver Bearman è uno dei più promettenti giovani talenti del motorsport e quest’anno ha già assaporato tre volte il gusto di correre coi “grandi” in un Gran Premio ma, al tempo stesso, è ancora impegnato nel campionato di Formula 2, l’ultimo passo prima di entrare appunto nel mondo della Formula 1. Nel secondo episodio di “Box Box Box”, on line da oggi sul canale YouTube di Pirelli, Ollie, che lo scorso fine settimana a San Paolo del Brasile ha disputato il terzo Gran Premio della sua carriera, il secondo con quella Haas di cui sarà titolare nel 2025, racconta come sta vivendo questa stagione così particolare, chi sono i modelli cui si ispira e qual è il suo sogno.

“Box Box Box” si articola su sei episodi, ognuno contraddistinto da un tema specifico (Velocità, Formazione, Dedizione, Tempo, Adrenalina, Sfida) che fa da fil rouge di una chiacchierata condotta da Tom Clarkson, uno dei più noti giornalisti e presentatori della Formula 1, in attività da quasi trent’anni, con alcuni fra i principali protagonisti della massima competizione automobilistica.

Oltre a quella con Bearman, l’episodio 2 (“Formazione”) include due interviste con personaggi che, pur stando dietro le quinte, sono una parte fondamentale e ormai storica del circus. Il primo è Bruno Michel, CEO di Formula 2 e Formula 3, l’uomo che ha visto passare attraverso i campionati da lui gestiti centinaia di aspiranti campioni – da Lewis Hamilton a Charles Leclerc, tanto per citarne un paio – e che spiega come sia cambiato nel corso degli anni il percorso di crescita dei giovani piloti e anche di chi, una volta, aveva giudicato in maniera errata. Il secondo è Ian Holmes, direttore dei Diritti Media di F1, la persona che gestisce da più di due decenni la diffusione televisiva e oltre di questo sport, ha seguito l’esplosione di un fenomeno come la serie “Drive to Survive” e ora la nascita del film “F1”, che vedrà nel 2025 Brad Pitt protagonista al volante di una vera monoposto sugli schermi cinematografici di tutto il mondo.

La prima puntata, che ha registrato circa un milione di visualizzazioni, ha visto protagonisti il tre volte campione del mondo della Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, il Direttore del FIA Single-seater Department, Nikolas Tombazis, e il Team Principal della McLaren F1 Team, Andrea Stella. Fra gli ospiti delle puntate successive, ascoltabili anche su Spotify, ci saranno anche Charles Leclerc, Mohammed Ben Sulayem, Stefano Domenicali, Valtteri Bottas, Christian Horner, Alex Albon, Gunther Steiner e altri volti noti e meno noti del paddock della Formula 1.

