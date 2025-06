Beach Soccer, al via il 3° campionato regionale “Sabbie di Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – Nasce il 3° campionato regionale di Beach Soccer di Serie B “Sabbie di Sicilia”. Dopo il successo del format della passata stagione, il beach soccer si prende la scena. L’evento – promosso dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia in collaborazione con l’Asd I Soci di Vittoria – costituisce un appuntamento fisso dell’estate sportiva, con tre tappe spettacolari: San Vito Lo Capo (6 e 7 luglio 2025), Catania (11, 12 e 13 luglio), Donnalucata (Scicli) (18, 19 e 20 luglio) dove si terrà il Master Finale.

Il campionato si disputerà con formula federale 5 vs 5 e sarà articolato in una fase di qualificazione (San Vito e Catania) e un Master Finale a Donnalucata. In palio per la categoria maschile l’accesso alla prestigiosa tappa nazionale di Cirò Marina, dal 2 al 9 agosto 2025, valida per la promozione in Serie A Poule Promozione. Sono previste due sezioni: la prima riservata al Campionato Regionale Maschile di Serie B, mentre la seconda al femminile. I Tornei Open (San Vito e Catania) vedranno la partecipazione delle prime 8 squadre maschili e 4 femminili regolarmente iscritte. L’accesso al Master Finale sarà riservato alle migliori classificate delle due tappe preliminari

Ogni tappa prevede tre giorni di gare, con contorno di eventi di intrattenimento e promozione del territorio. Le partite saranno dirette da arbitri ufficiali Aia e si disputeranno in formula completa con 3 tempi di 12 minuti per gli uomini e 3 tempi da 10 minuti per le donne. In caso di parità nei turni eliminatori, si procederà ai rigori; nella finale 1° posto di ogni categoria è previsto anche un tempo supplementare.

“Sabbie di Sicilia” rappresenta un progetto strategico e culturale con molteplici significati per il territorio siciliano, per lo sport e per l’intera rete del beach soccer. “La tradizione siciliana nel beach soccer è riconosciuta a livello assoluto – dice il presidente della Lnd Sicilia – Sandro Morgana -. L’idea è proprio estendere la passione per questo sport a più livelli sul territorio siciliano e non limitarla territorialmente. Torniamo a San Vito Lo Capo, dopo la stupenda tappa dello scorso anno. E chiuderemo nella splendida spiaggia di Donnalucata. Cosa ci aspettiamo? È ribadita la volontà della Lnd di innovare e investire sui format estivi, coinvolgendo anche il settore femminile e puntando sulla qualità organizzativa, riconosciuta come quella dei Soci. Si svolge in località balnerari iconiche della Sicilia, quindi perfetto volano per il turismo sportivo e per la promozione del territorio. Attrae pubblico e visitatori, generando indotto economico”.

“Ritengo che inclusione e partecipazione siano le caratteristiche speciali che promuove Sabbie di Sicilia – sottolinea Fabio Nicosia, presidente de I Soci -. L’apertura anche a gruppi costituiti in forma temporanea incentiva la nascita di nuove realtà e stimola i giovani alla partecipazione. Il tutto rafforza il legame con il territorio”.

Lo scorso anno Pro Ragusa, nel maschile, e Virtus Marsala, nel femminile, conquistarono il titolo regionale a Marina di Ragusa. La formazione iblea superò lo Sporting Alcamo per 5-1. Al terzo posto si classificò la Cartia Plant Scicli che ebbe la meglio sul Taormina Soccer School per 5-4. Nel femminile la Virtus Marsala s’impose sull’Unime (4-2). Terzo posto per l’Asd Scicli che prevalse sul Vittoria per 2-1.

