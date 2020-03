ROMA (ITALPRESS) – “La Banca centrale Europea puo’ fare anticipatamente i suoi acquisti di obbligazioni, se necessario, per sostenere l’area dell’euro”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ospite di Bloomberg Television.

“I responsabili politici devono intervenire in questa emergenza e devono essere pronti a compiere ulteriori passi se necessario per dare seguito al pacchetto di stimolo annunciato ieri. Poi, se necessario, ci saranno piu’ azioni, ma per il momento il pacchetto e’ adeguato”, ha aggiunto.

