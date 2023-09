Bce, De Meo “I tassi vanno abbassati, non alzati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per Forza Italia i tassi vanno ridotti per favorire la crescita dell'economia. L'aumento dei tassi sta rendendo più fragili le condizioni di investimento". Lo dice Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, in merito alla politica monetaria della Bce. xf4/sat/gsl