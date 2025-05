SALSOMAGGIORE TERME (PARMA) (ITALPRESS) – Bayer festeggia i suoi 125 anni in Italia rinnovando l’impegno a fianco dello sport e, in particolare, del tennis giovanile.

Come tradizione, la multinazionale è sponsor del prestigioso Torneo Internazionale di Salsomaggiore, giunto alla sua 42^ edizione, che si è svolto dal 26 aprile al 4 maggio 2025 sui campi del Tennis Club di Salsomaggiore.

“Quest’anno il Torneo ha per noi un significato speciale perchè coincide con un nostro importante traguardo: i 125 anni di presenza costante nel Paese. Un anniversario che vogliamo celebrare anche attraverso lo sport, che per il

Gruppo è sinonimo di benessere fisico e mentale, educazione e progresso” ha dichiarato Fabio Minoli, Direttore della Comunicazione, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Bayer Italia.

Un appuntamento attesissimo, che unisce giovani atleti, famiglie,

appassionati e professionisti del settore in una settimana dedicata al talento, alla crescita e alla passione sportiva. Il Torneo rappresenta non solo una vetrina per le promesse del tennis internazionale, ma anche un’occasione per promuovere valori fondamentali come impegno, benessere e

inclusione, da sempre al centro della filosofia di Bayer.

Il tennis, grazie alla sua combinazione unica di disciplina, concentrazione e passione, incarna perfettamente lo spirito di miglioramento personale continuo che Bayer sostiene da sempre, promuovendo uno stile di vita sano e attivo e riconoscendo l’importanza della salute fisica e mentale per il benessere globale.

Anche il 2025 si sta rivelando un ottimo anno per il tennis azzurro: mentre si attende il rientro in campo di Jannik Sinner, brilla Lorenzo Musetti che performa molto bene, così come Jasmine Paolini. Tutti campioni che si sono formati passando dal Torneo Bayer, un chiaro segnale che questo evento è una fucina di grandi talenti, nazionali e internazionali.

-news in collaborazione con Bayer Italia –

-foto ufficio stampa Bayer (Fabio Minoli, Direttore della Comunicazione, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Bayer Italia)-

(ITALPRESS).

