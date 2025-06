ROMA (ITALPRESS) – Era senza dubbio la più attesa della serata e infatti non ha deluso le aspettative. Nadia Battocletti si prende la scena nella 45esima edizione del Golden Gala di Roma aggiudicandosi il terzo posto nella gara dei 5.000 metri femminili, che ha fatto il suo ritorno nel programma del meeting dopo otto anni. Un terzo posto ottenuto con il tempo di 14:23.15, che le permette di firmare il nuovo record italiano migliorando il suo 14:31.64 ottenuto alle ultime Olimpiadi. A vincere è la solita Beatrice Chebet: la keniana, doppio oro a Parigi (5.000 e 10.000), chiude in 14:03.69, non lontana dal record mondiale (14:00.21), firmando il nuovo primato stagionale mondiale e il primato del meeting. Seconda l’etiope Freweyni Hailu in 14:19.33.

Sorride anche Mattia Furlani, l’altro volto di copertina della serata: alla prima partecipazione al Golden Gala, il lunghista azzurro chiude al secondo posto in 8.13. Accarezza il sogno della vittoria superando il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglou (terzo in 8.10), ma all’ultimo salto l’australiano Liam Adcock sfodera il primato personale in 8.34.

C’era grande attesa anche per il rientro di Gianmarco Tamberi, assente dalla finale di Bruxelles dello scorso settembre: il capitano azzurro si deve accontentare del decimo posto in 2.16, in una gara che ha visto Matteo Sioli quinto con 2.23 metri e Manuel Lando (7°) e Stefano Sottile (9°) con 2.20.

Ma l’Italia ha confermato la propria competitività raccogliendo una lunga lista di altri podi. A partire da quello di Roberta Bruni nel salto con l’asta, che vede la primatista azzurra superare i 4.65 arrendendosi ai 4.75 che le sarebbero valsi il nuovo record nazionale. Ultima posizione, invece, per Elisa Molinarolo, che si è fermata ai 4.35. Secondo anche Zane Weir nel getto del peso grazie alla misura di 21:67 ottenuta al quinto tentativo, mentre Leonardo Fabbri appare ancora in ombra fermandosi a 21:35 (settimo) in una gara che ha visto vincere il neozelandese Tom Walsh (21.89). Ayomide Folorunso, infine, chiude sul secondo gradino del podio dei 400 ostacoli con il suo nuovo primato stagionale in 54:21.

Buona anche la prestazione di Federico Riva, decimo nei 1.500 con primato personale (e secondo tempo italiano) in 3:31.42. Filippo Tortu ha fatto il suo ritorno sulla distanza dei 100 metri, chiudendo settimo in 10.19, mentre Chituru Ali ha chiuso ultimo rallentando negli ultimi metri. Ultimo posto anche per Daisy Osakue nel lancio del disco, Edoardo Scotti è ottavo nei 400 metri e Dalia Kaddari settima nei 200.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).