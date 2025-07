Batterie per auto elettriche, dall’Ue 852 milioni per la produzione

ROMA (ITALPRESS) - Dalla Commissione europea 852 milioni di euro di sovvenzioni a sei progetti pionieristici di produzione di celle per batterie di veicoli elettrici. I fondi derivano dai proventi del Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Queste sovvenzioni fanno seguito a un primo bando per le batterie nell'ambito del Fondo, lanciato a dicembre 2024, per accelerare la crescita e gli investimenti nel settore. Con questi progetti, e in linea con il Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo e il Clean Industrial Deal, l'UE sta compiendo progressi verso i suoi obiettivi di decarbonizzazione, rafforzando al contempo la competitività industriale e creando posti di lavoro di alta qualità in tutta Europa. I progetti selezionati coinvolgono Francia, Germania, Svezia e Polonia, e sostengono l'innovazione nella produzione di celle per batterie per veicoli elettrici e l'implementazione di tecniche, processi e tecnologie di produzione innovativi e sostenibili sat/azn