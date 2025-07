Bat Italia raddoppia gli investimenti a Trieste

TRIESTE (ITALPRESS) - Nel 2024 gli investimenti di BAT Trieste sono raddoppiati, passando dagli 84 milioni del 2023 a 168 milioni. Contestualmente, anche il valore della produzione è cresciuto del 30%. Sempre positivo l’utile, che nel 2024 si attesta a 1,6 milioni di euro, completamente reinvestito nello sviluppo della società sotto forma di autofinanziamento. E' quanto emerge dalla seconda edizione del rapporto MIB Trieste School of Management, presentata a Trieste in occasione dei 2 anni dell’A Better Tomorrow Innovation Hub di BAT. col/mgg/azn