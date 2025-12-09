Bat Italia ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere le pari opportunità, e garantire un ambiente di lavoro equo e inclusivo: sono questi i pilastri del percorso che hanno portato BAT Italia, azienda leader nel settore dei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, a ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022, lo standard nazionale che misura l’impegno delle aziende in materia di parità di genere e che rientra nelle misure del PNRR.

Il riconoscimento, rilasciato da Bureau Veritas Italia, conferma il percorso intrapreso dall’azienda che si muove verso un modello di governance sempre più responsabile e orientato alla creazione di valore sostenibile. Si tratta infatti del risultato di un processo articolato che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali e che ha beneficiato del contributo specialistico di Winning Women Institute.

“La certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta un riconoscimento del nostro modo di fare impresa: trasparente, responsabile e sempre orientato al futuro. Per noi, l’integrità si manifesta nella coerenza tra i nostri obiettivi e le nostre azioni, mentre inclusione significa mettere le persone al centro di ogni decisione valorizzandone attivamente ogni prospettiva. Questo traguardo conferma la validità delle azioni intraprese in questi anni, che ci hanno permesso di affrontare un percorso di trasformazione coraggioso e lungimirante che ha messo al centro le persone che tutti i giorni lavorano con noi per la costruzione di un A Better Tomorrow”, ha dichiarato Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia.

Equità e inclusione rappresentano da tempo un elemento centrale della cultura aziendale di BAT a livello globale. Se da una parte il Gruppo punta a raggiungere il 40% di donne nei team di Senior Leadership entro il 2025 (un traguardo che è già prossimo, con un dato globale del 36,5% registrato nel 2024), dall’altra, in Italia, questo obiettivo è già stato raggiunto: il 49,74% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne, e il 55% delle professioniste detiene posizioni di responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Questo risultato è stato possibile anche grazie all’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, che ha promosso un ambiente di lavoro equo, inclusivo, flessibile e sostenibile per i dipendenti. L’azione si concentra sull’evoluzione della cultura aziendale e della strategia per l’inclusione, mirando al contempo al perfezionamento dei processi HR e al miglioramento della governance interna.

Nel concreto questo si traduce nel garantire la crescita e l’inclusione per tutti i dipendenti, nell’assicurare la piena equità retributiva e nella valorizzazione di tutte le diversità. Parallelamente, l’azienda interviene attivamente per supportare la genitorialità e tutelare la conciliazione tra vita privata e lavoro, offrendo un sistema che supporti i dipendenti nelle diverse fasi della loro vita professionale e personale.

“La certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta un riconoscimento significativo del nostro impegno nello sviluppo delle persone e nella costruzione di una cultura aziendale solida e inclusiva – ha dichiarato Greta Autieri, Head of HR, Talent, Culture and Inclusion di BAT Italia -. Crediamo in un modello organizzativo che sostenga la strategia aziendale, promuovendo collaborazione, responsabilità, ascolto e lo sviluppo continuo delle competenze. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma ci incoraggia a proseguire con determinazione lungo questa strada, consolidando quotidianamente un ambiente di lavoro in grado di generare valore duraturo per l’intera organizzazione”.

Roberta Prati – CER, BNI & Skills Hub Director di Bureau Veritas Italia, ha commentato: “La certificazione UNI/PdR 125:2022 ha catalizzato l’attenzione e spronato migliaia di aziende, proponendosi come strumento di benchmark, cultura interna e spinta al miglioramento sul tema prioritario della gender equality. Siamo orgogliosi di contribuire – con i nostri audit di certificazione – alla valorizzazione delle best practice delle aziende che hanno scelto di impegnarsi per garantire un ambiente di lavoro improntato alle pari opportunità, contrastando gli stereotipi di genere”.

Inoltre, in linea con la visione globale dell’azienda, “A Better Tomorrow”, che mira a guidare BAT verso una trasformazione responsabile e una crescita duratura, il percorso ha messo al centro la formazione, attraverso programmi specifici, focalizzati sulla parità di genere e sulla costruzione di una cultura autenticamente inclusiva. Questi programmi hanno raggiunto il 100% della popolazione aziendale.

L’intento principale di queste iniziative di sensibilizzazione è chiaro: prevenire e superare i pregiudizi inconsci (bias), incoraggiare comportamenti inclusivi e, in ultima analisi, rendere l’equità una vera e propria leva strategica per l’innovazione e il successo aziendale.

-Foto ufficio stampa Bat Italia-

(ITALPRESS).