ROMA (ITALPRESS) - Bat Italia ha presentato i nuovi glo Hilo e glo Hilo Plus. Si tratta dei dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal brand glo per inaugurare un’esperienza d’uso completamente rinnovata. A fare da cornice al lancio dei nuovi prodotti "The Circle", un temporary hub esperienziale in una delle zone più iconiche di Roma. f04/sat/gtr (video in collaborazione con glo)