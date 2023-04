BOLOGNA (ITALPRESS) – Enea Bastianini non prenderà parte al GP delle Americhe. Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto a un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea, informa la Ducati, continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verrà sostituito in Texas da Michele Pirro.

